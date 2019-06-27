Burak Özçivit'in yeni imajı olay oldu! Hayranları tanıyamadı...
Diriliş Osman adlı dizinin başrolü Burak Özçivit'in yeni imajı olay oldu. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yeni sezonda yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan Burak Özçivit, dizi için imajını değiştirdi. Burak Özçivit'i gören hayrtanları ise şok geçirdi. İşte Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan Burak Özçivit'in son hali...
27.06.2019 20:11
- Son Güncelleme: 27.06.2019 20:13
Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yeni sezonda yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinde başrol oynayacak Burak Özçivit hayranlarını şaşırttı. Dizi için hazırlığa başladığını daha önce açıklayan Özçivit, rolü için haftanın altı günü, günde beş saat; hocalar eşliğinde kılıç, at binme ve fitness dersi alıyor. Burak Özçivit Diriliş Osman için imajını da değiştirdi.
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