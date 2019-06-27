Burak Özçivit'in yeni imajı olay oldu! Hayranları tanıyamadı...

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yeni sezonda yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinde başrol oynayacak Burak Özçivit hayranlarını şaşırttı. Dizi için hazırlığa başladığını daha önce açıklayan Özçivit, rolü için haftanın altı günü, günde beş saat; hocalar eşliğinde kılıç, at binme ve fitness dersi alıyor. Burak Özçivit Diriliş Osman için imajını da değiştirdi.