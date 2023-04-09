Burak Özçivit'in yanındaki Fahriye Evcen'i görenler dönüp bir daha baktı 'Yargı'nın Ceylin'ine benzemiş' yorumları havada uçuştu: "Pınar Deniz sandım"
Burak Özçivit'in yanındaki Fahriye Evcen'i görenler dönüp bir daha baktı, 'Yargı'nın Ceylin'ine benzemiş' yorumları havada uçuştu. İki çocukları olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti bir AVM'de görüntülendi. Siyahlar içinde el ele görüntülenen çift muhabirlerin soruları üzerine "Her şey yolunda, arkadaşımızın mağaza açılışına geldik. Bu arada bir de bayram alışverişi yapacağız" dedi. Uyumlarıyla dikkat çeken ikiliden Fahriye Evcen'i görenler, Pınar Deniz'e benzetti.
09.04.2023 10:30 - Son Güncelleme: 09.04.2023 10:35
"PINAR DENİZ SANDIM"
Burak Özçivit'in yanındaki Fahriye Evcen'i görenler dönüp bir daha baktı, Yargı'nın Ceylin'ine benzemiş' yorumları havada uçuştu.
Çalıkuşu dizisiyle hem yıldızını parlatan hem de hayatının aşkını bulan Fahriye Evcen, 2017 yılında partneri Burak Özçivit ile dünya evine girdi.
2019 yılında Karan adını verdiği ilk çocuğunu kucağına alan Fahriye Evcen ikinci oğlu Kerem'i de Ocak 2023'te dünyaya getirdi.
Önceki gün eşi Burak Özçviit ile bir AVM'de görüntülenen Fahriye Evcen'i görenler oyuncu Pınar Deniz'e benzetti.