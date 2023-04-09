Hüsnü Şenlendirici'nin son hali ortaya çıktı! Kansere yakalanmıştı hastanedeki ünlü klarnetçinin bir kolunda Hakan Altun diğer kolunda Ercan Saatçi...
Hüsnü Şenlendirici'nin son hali ortaya çıktı! Kansere yakalanmıştı hastanedeki ünlü klarnetçinin bir kolunda Hakan Altun diğer kolunda Ercan Saatçi var... 46 yaşındaki Hüsnü Şenlendirici'nin kansera yakalandığı ve apar topar ameliyata alındığı bilgisi gelmişti geçtiğimiz günlerde. 11 cm bağırsağı alınan ve hastanede tedavi gören Hüsnü Şenlendirici'nin son hali dostlarının paylaşımıyla ortaya çıktı.
Hüsnü Şenlendirici'nin son hali ortaya çıktı! Kansere yakalanmıştı hastanedeki ünlü klarnetçinin bir kolunda Hakan Altun diğer kolunda Ercan Saatçi...
Kansere yakalandı 11 cm bağırsağı alındı! Peki ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin sağlık durumu nasıl?
46 yaşındaki ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı. Evli iki çocuk babası Şenlendirici'den hayranlarını üzen haber geldi. ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici hastalığı nedeni ile bıçak altın yattı.
Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicinin kulaklarının pasını silen Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı.
HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Hüsnü Şenlendirici, önceki gün Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat oldu.
Önceki gün ameliyata giren ve bağırsağından 11 santim alınan müzisyenin bir hafta daha doktor kontrolünde kalacağı bilgisi geldi. Yakınları ameliyat sonrası Şenlendirici'nin yanına koştu. Klarnetçinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.