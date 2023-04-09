Hüsnü Şenlendirici’nin son hali ortaya çıktı! Kansere yakalanmıştı hastanedeki ünlü klarnetçinin bir kolunda Hakan Altun diğer kolunda Ercan Saatçi...

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hüsnü Şenlendirici, önceki gün Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat oldu.

Önceki gün ameliyata giren ve bağırsağından 11 santim alınan müzisyenin bir hafta daha doktor kontrolünde kalacağı bilgisi geldi. Yakınları ameliyat sonrası Şenlendirici'nin yanına koştu. Klarnetçinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.