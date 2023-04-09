Yasmin Erbil'in tekne pozları olay! Mehmet Ali Erbil'in kızı bikini sezonunu açtı ortalık yıkıldı sosyal medya: "Aman baban görmesin"
Yasmin Erbil'in tekne pozları olay! Mehmet Ali Erbil'in kızı bikini sezonunu açtı ortalık yıkıldı. 3 çocuğu olan Mehmet Ali Erbil'in 2 numarası Yasmin Erbil Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Yiğit Poyraz'la aşk yaşayan Yasmin Erbil yaz sezonunu açtı. Tekne pozlarıyla dikkat çeken Yasmin Erbil'e "Aman baban görmesin" yorumları yapıldı.
09.04.2023 09:49 - Son Güncelleme: 09.04.2023 09:57
Yasmin Erbil'in tekne pozları olay! Mehmet Ali Erbil'in kızı bikini sezonunu açtı ortalık yıkıldı sosyal medyada "Aman baban görmesin" yorumları yapıldı.
Yiğit Poyraz'la mutlu bir birlikteliği olan Yasmin Erbil son paylaşımıyla "Aman baban görmesin" dedirtti.