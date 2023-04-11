Zeynep Beşerler’den ’boşanıyor’ açıklaması! 10 yıllık evli çiftin Kerem adında bir oğlu var! Emir İçgören bekar evi mi bakıyor?

AİLESİ İÇİN EV BAKIYOR



Beşerler ve İçgören'in olası İstanbul depreminden korktukları için oturdukları evi değiştirmek istedikleri ve bu nedenle ünlü işadamının sağlam zemin bölgelerinde daha az katlı bir binada ev arayışı içinde olduğu öğrenildi. Zeynep Beşerler'in yeni tiyatro oyununun provaları nedeniyle Emir İçgören'in emlakçıları zaman zaman tek başına gezdiği ve bu durumun dedikodulara neden olabileceği açıklandı. Ünlü çiftin henüz kendileri için uygun bir ev bulamadıkları da öğrenildi.