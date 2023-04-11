Zeynep Beşerler'den 'boşanıyor' açıklaması! 10 yıllık evli çiftin Kerem adında bir oğlu var! Emir İçgören bekar evi mi bakıyor?
Zeynep Beşerler'den 'boşanıyor' açıklaması! 10 yıllık eşi Emir İçgören'in bekar evi mi bakıyor? Kerem adında bir oğlu olan çiftle ilgili ortaya atılan boşanma iddiasına kısa sürede açıklama geldi. Zeynep Beşerler, Emir İçgören ile 2013 yılında evlenmişti. İşte Zeynep Beşerler'den gelen boşanma açıklaması...
EMİR İÇGÖREN BEKAR EVİ Mİ BAKIYOR?
Zeynep Beşerler'den 'boşanıyor' açıklaması! 10 yıllık evli çiftin Kerem adında bir oğlu var!
Oyuncu Zeynep Beşerler 2013'te iş insanı Emir İçgören ile evlenmiş, 2016'da oğulları Kerem dünyaya gelmişti.
Posta'nın haberine göre evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftin bir süredir problemlerinin olduğu ve sonunda boşanmaya karar verdikleri iddia edildi. Boşanma kararının ardından Emir İçgören'in Beşerler'le yaşadığı evi terk ettiği ve Etiler'de kendisine yeni bir daire tuttuğu da iddialar arasında yer aldı. Ayrılık haberlerinin basında yer almasının ardından Zeynep Beşerler'in menajeri Elif Akça açıklama yaptı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Akça, çiftin evliliğinde sorun olmadığını söyledi.
AİLESİ İÇİN EV BAKIYOR
Beşerler ve İçgören'in olası İstanbul depreminden korktukları için oturdukları evi değiştirmek istedikleri ve bu nedenle ünlü işadamının sağlam zemin bölgelerinde daha az katlı bir binada ev arayışı içinde olduğu öğrenildi. Zeynep Beşerler'in yeni tiyatro oyununun provaları nedeniyle Emir İçgören'in emlakçıları zaman zaman tek başına gezdiği ve bu durumun dedikodulara neden olabileceği açıklandı. Ünlü çiftin henüz kendileri için uygun bir ev bulamadıkları da öğrenildi.