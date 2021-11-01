Burak Özçivit’in kayınvalidesine bakın! Güzelliğiyle büyüledi! Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen meğer...

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Fahriye Evcen'in özellikle ailesi merak konusu oldu. Evcen'in annesi Hatime Evcen'i ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Anne-kızın benzerliği çok konuşulurken Hatime Evcen güzelliğiyle görenleri büyüledi.