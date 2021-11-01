Burak Özçivit’in kayınvalidesine bakın! Güzelliğiyle büyüledi! Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen meğer...
Kuruluş Osman'ın başarılı başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2019 yılında ise oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Karan'ın doğumundan sonra setlere bir süre ara veren Fahriye Evcen, bu yıl kural bozarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara dönme kararı aldı. Uzun bir aradan sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Evcen'in özel hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Evcen'in annesini görünce ise şaşkınlığını gizleyemedi. Anne-kızın benzerliği çok konuşulurken Hatime Evcen güzelliğiyle görenleri büyüledi. İşte Fahriye Evcen'in güzeller güzeli annesi...
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2019 yılında ise oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.
Karan'ın doğumundan sonra setlere bir süre ara veren Fahriye Evcen, bu yıl kural bozarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara dönme kararı aldı. Uzun bir aradan sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Evcen'in özel hayatı da merak edildi.
Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Fahriye Evcen'in özellikle ailesi merak konusu oldu. Evcen'in annesi Hatime Evcen'i ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Anne-kızın benzerliği çok konuşulurken Hatime Evcen güzelliğiyle görenleri büyüledi.
Fahriye Evcen için "Güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Hık demiş annesinin burnundan düşmüş", "Meğer annesinin kopyasıymış" yorumları yapıldı.