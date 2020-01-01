Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya yıkıldı! Öğrenenler şoke oldu

Fahriye Evcen Instagram hesabından 2020'ye merhaba paylaşımında bulundu. Geçtiğimiz günlerde 25 yaşına giren eşi Burak Özçivit'in doğum günü için Ağva kaçamağı yapan ikili fotoğraflarını yeni yeni sosyal medyadan paylaşıyor. Kuruluş Osman dizisi ile milyonları kendisine hayran bırakan Burak Özçviit'in güzelliği ile göz kamaştıran eşi Fahriye Evcen'in oğlu Karan'a hamilelik döneminde aldığı kilolar çok konuşulmuş ve ünlü isimlerden Evcen'e destek mesajları yağmıştı. Instagram hesabından yayınladığı son fotoğrafta verdiği kilolarla dikkat çeken Fahriye Evcen'in boyu merak konusu oldu. Fotoğrafta boyu bir hayli uzun görünen Fahriye Evcen ve diğer ünlü isimlerin boyları...

01.01.2020 16:48 - Son Güncelleme: 01.01.2020 16:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





