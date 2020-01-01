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Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya yıkıldı! Öğrenenler şoke oldu

Fahriye Evcen Instagram hesabından 2020'ye merhaba paylaşımında bulundu. Geçtiğimiz günlerde 25 yaşına giren eşi Burak Özçivit'in doğum günü için Ağva kaçamağı yapan ikili fotoğraflarını yeni yeni sosyal medyadan paylaşıyor. Kuruluş Osman dizisi ile milyonları kendisine hayran bırakan Burak Özçviit'in güzelliği ile göz kamaştıran eşi Fahriye Evcen'in oğlu Karan'a hamilelik döneminde aldığı kilolar çok konuşulmuş ve ünlü isimlerden Evcen'e destek mesajları yağmıştı. Instagram hesabından yayınladığı son fotoğrafta verdiği kilolarla dikkat çeken Fahriye Evcen'in boyu merak konusu oldu. Fotoğrafta boyu bir hayli uzun görünen Fahriye Evcen ve diğer ünlü isimlerin boyları...

01.01.2020 16:48 - Son Güncelleme: 01.01.2020 16:55
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya yıkıldı! Öğrenenler şoke oldu

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile birlikte hayatının en mutlu dönemini yaşıyor. Oyuncu, geçtiğimiz hafta oğlu ile verdiği pozlar ile beğeni rekorları kırmış ve sosyal medyanın da gündemine yerleşmişti.

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya yıkıldı! Öğrenenler şoke oldu

Fahriye Evcen, bu haliyle hayranlarından da büyük beğeni ve övgüler aldı.3 saat içinde 550 binden fazla kişinin beğeni yaptığı paylaşımda takipçileri en çok da Karan bebeği aradı.

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya yıkıldı! Öğrenenler şoke oldu

Evcen, 2019'un son paylaşımını yaptı. Evinde manzarayı seyrettiği sırada çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncuda dikkat çeken detay, doğum kilolarından kurtulması ve huzurlu haliydi. Fotoğrafta bir hayli uzun görünen Fahriye Evcen'in boyu merak konusu oldu. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlü isimlerin boyları...

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya yıkıldı! Öğrenenler şoke oldu

KEREM BÜRSİN - 179 CM

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya yıkıldı! Öğrenenler şoke oldu

HADİSE - 169 CM

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