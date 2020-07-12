Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen bikinili video paylaştı! İşte Fahriye Evcen'in Instagram'ı sallayan paylaşımı

Fahriye Evcen, Instagram'dan oğlu Karan ile fotoğrafını, 'Babası gibi keskin bakışlım' notu ile paylaşmış ve Burak Özçivit'ten ise bu paylaşıma 'Kurt bakışlım' şeklinde yorum gelmişti. Magazin gündeminin yakından takip ettiği ünlü çift, oğulları ile birlikte Bodrum tatiline devam ediyor.