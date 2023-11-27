Beren Saat annesi Ayla Saat ile birlikte paylaştı yorum üzerine yorum yağdı "Beren'in 20 yıl sonraki hali" Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni filmi...

Aşk-ı Memnu'dan yıllar sonra Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yeniden bir araya getiren İstanbul İçin Son Çağrı filmi sosyal medyada epey ses getirdi. Ayrıca Beren Saat de, bu filmle birlikte uzun süreli sessizliğine son vermiş oldu. Film galasından bol bol paylaşım Saat'in o paylaşımlarından birinde annesi Ayla Saat vardı. Anne-kızın paylaşımı bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.
Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile gündemden düşmeyen Beren Saat son olarak Last Call For İstanbul (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde eski partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile boşrolde yer aldı.
Filmin yayınlanmasının ardından Saat, gündemden düşmüyor.
EVLİLİK AŞKI ÖLDÜRÜR MÜ?
Saat geçtiğimiz günlerde "Evlilik aşkı öldürür mü?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekmişti.