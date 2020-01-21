Burak Özçivit'in babasını görenler şaştı kaldı! Bire bir kopyası çıktı! İşte Kuruluş'un yıldızı Burak Özçivit'in babası

Yeteneği ve yakışıklılığı ile son yılların en popüler erkek oyuncularından biri olan Burak Özçivit, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisinin başrolünde yer alacak. Geçtiğimiz aylarda baba olan Burak Özçivit'in özel hayatı merak konusu. Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı. Burak Özçivit'in babası birçok kişi tarafından merak ediliyordu. babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Burak Özçivit Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okumuştur. Aslen Gazianteplidir. İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin babaları...

21.01.2020 12:21 - Son Güncelleme: 21.01.2020 12:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





