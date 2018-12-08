Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bebeklerinin ilk fotoğrafı için servet teklif ettiler

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin bebekleri bereketiyle geliyor... Dubai'deki bir dergi, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'e bebeklerinin ilk fotoğrafı için öyle bir para teklif etti ki...

8 Aralık 2018 Cumartesi, 19:26:26 Güncelleme: 19:26:46
Burak Özçivit ve Fahriye Evcenin bebeklerinin ilk fotoğrafı için servet teklif ettiler

Burak Özçivit'in kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'in hamilelik haberi, Orta Doğu'da da olay yarattı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcenin bebeklerinin ilk fotoğrafı için servet teklif ettiler

Arap ülkelerinde geniş hayran kitlesine sahip olan ünlü çift için Dubaili firmalar reklam yarışına girdi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcenin bebeklerinin ilk fotoğrafı için servet teklif ettiler
Birçok marka, ikiliyi reklamlarında oynatmak için kesenin ağzını açtı.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcenin bebeklerinin ilk fotoğrafı için servet teklif ettiler

Hatta Arap ülkelerinde çok satan bir dergi , ikilinin bebeklerinin ilk fotoğrafını yayınlamak için çifte 1 milyon dolar teklif etti.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcenin bebeklerinin ilk fotoğrafı için servet teklif ettiler
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