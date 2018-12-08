Burak Özçivit ve Fahriye Evcenin bebeklerinin ilk fotoğrafı için servet teklif ettiler

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bebeklerinin ilk fotoğrafı için servet teklif ettiler

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin bebekleri bereketiyle geliyor... Dubai'deki bir dergi, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'e bebeklerinin ilk fotoğrafı için öyle bir para teklif etti ki...

8 Aralık 2018 Cumartesi, 19:26:26 Güncelleme: 19:26:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





