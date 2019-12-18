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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan olay olmuştu! Karan Bebek sayesinde...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz aylarda ilk çocukları Karan'ı kucaklarına almıştı. Çift bebeklerinin yüzünü özellikle gizliyordu. Nihayetinde bu kural bozuldu ve Fahriye Evcen oğlu Karan'la ilk fotoğrafını paylaştı. Karan bebeğin 'yakışıklılığı' gündeme bomba gibi düştü. Anlaşılan o ki Karan bebek şimdiden fenomen. Öte yandan Karan bebek şaşırtıcı bir olaya da imzasını attı. İşte başta Burak Özçivit ve Fahriye Evcen olmak üzere 2019 yılında anne-baba olan ünlüler.

18.12.2019 13:43 - Son Güncelleme: 18.12.2019 13:49
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan olay olmuştu! Karan Bebek sayesinde...

Hazal Kaya ve Ali Atay

2019'un şubat ayında nikah masasına oturan çift Hazal Kaya ve Ali Atay 19 Kasım'da oğullarını kucaklarına aldılar. Çift bebeğin adını Fikret Ali koydu.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan olay olmuştu! Karan Bebek sayesinde...

Müge Boz ve Caner Erdeniz

Basketbolcu Caner Erdeniz ve oyuncu Müge Boz bebeklerini 24 Kasım 2019 tarihinde kucaklarına aldılar. Çift doğuma kadar bebeğin cinsiyetini öğrenmedi ve çiftin bir kız bebekleri oldu. Hastane ziyaretini sevmediği için kimseye haber vermeden doğuma giren Müge Boz'un kızının adı 'Vina' oldu. İkili bebeklerinin adına daha doğmadan karar vermişlerdi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan olay olmuştu! Karan Bebek sayesinde...

Tülin Şahin ve Pedro de Noronha

Tülin Şahin 2019 yılında Portekiz asıllı Londra'lı yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha ile Lisbon'da evlenmişti. Uzun bir süredir bebek sahibi olmak isteyen Tülin Şahin 4 kasım'da anne oldu. Doğum yaptıktan sonra kızıyla fotoğrafını paylaşan Tülin Şahin; fotoğrafa '4 Kasım 2019, 12.08 Siena Leyla. Allah'ım kelimeler yetersiz' notunu düştü.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan olay olmuştu! Karan Bebek sayesinde...

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman

2017 yılında evlenen çift mayıs ayında ilk bebekleri Efehan'a kavuştular. Efehan 3 kilo 285 gram ve 50 cm olarak dünyaya geldi. Bu bilgiyi doğumdan sonra bizzat doğumu gerçekleştiren Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu açıkladı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan olay olmuştu! Karan Bebek sayesinde...

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız 9 Haziran 2019'da nikah masasına oturmuşlardı. Berfu Yıldız düğünde 4 aylık hamileydi, düğünden 5 ay sonra da oğlu Kuzey doğdu. Berfu Yenenler sık sık Instagram hesabından oğlunun fotoğrafını paylaşıyor.

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