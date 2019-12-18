Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan olay olmuştu! Karan Bebek sayesinde...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz aylarda ilk çocukları Karan'ı kucaklarına almıştı. Çift bebeklerinin yüzünü özellikle gizliyordu. Nihayetinde bu kural bozuldu ve Fahriye Evcen oğlu Karan'la ilk fotoğrafını paylaştı. Karan bebeğin 'yakışıklılığı' gündeme bomba gibi düştü. Anlaşılan o ki Karan bebek şimdiden fenomen. Öte yandan Karan bebek şaşırtıcı bir olaya da imzasını attı. İşte başta Burak Özçivit ve Fahriye Evcen olmak üzere 2019 yılında anne-baba olan ünlüler.
Müge Boz ve Caner Erdeniz
Basketbolcu Caner Erdeniz ve oyuncu Müge Boz bebeklerini 24 Kasım 2019 tarihinde kucaklarına aldılar. Çift doğuma kadar bebeğin cinsiyetini öğrenmedi ve çiftin bir kız bebekleri oldu. Hastane ziyaretini sevmediği için kimseye haber vermeden doğuma giren Müge Boz'un kızının adı 'Vina' oldu. İkili bebeklerinin adına daha doğmadan karar vermişlerdi.
Tülin Şahin ve Pedro de Noronha
Tülin Şahin 2019 yılında Portekiz asıllı Londra'lı yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha ile Lisbon'da evlenmişti. Uzun bir süredir bebek sahibi olmak isteyen Tülin Şahin 4 kasım'da anne oldu. Doğum yaptıktan sonra kızıyla fotoğrafını paylaşan Tülin Şahin; fotoğrafa '4 Kasım 2019, 12.08 Siena Leyla. Allah'ım kelimeler yetersiz' notunu düştü.