Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan olay olmuştu! Karan Bebek sayesinde...

Müge Boz ve Caner Erdeniz

Basketbolcu Caner Erdeniz ve oyuncu Müge Boz bebeklerini 24 Kasım 2019 tarihinde kucaklarına aldılar. Çift doğuma kadar bebeğin cinsiyetini öğrenmedi ve çiftin bir kız bebekleri oldu. Hastane ziyaretini sevmediği için kimseye haber vermeden doğuma giren Müge Boz'un kızının adı 'Vina' oldu. İkili bebeklerinin adına daha doğmadan karar vermişlerdi.