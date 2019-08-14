Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan ilk kez görüntülendi! İşte milyonların merak ettiği Karan bebeğin ilk fotoğrafı

Fahriye Evcen ise havuz keyfinin ardından şezlonga uzanıp eşine poz verdi. Evcen, profesyonel model edasında eşine poz verirken Burak Özçivit de en güzel kareyi yakalamak için dakikalarca telefonuyla çekim yaptı. Sosyal medyada ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla adlarından söz ettiren çiftin bu kareleri nasıl çektiği de böylece belli oldu.