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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan ilk kez görüntülendi! İşte milyonların merak ettiği Karan bebeğin ilk fotoğrafı

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile dünya evine giren Fahriye Evcen geçtiğimiz aylarda bir erkek bebek dünyaya getirdi. Magazin dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in sır gibi sakladıkları bebekleri Karan'ı ilk kez TAKVİM görüntüledi. Ünlü çiftin dünya çapında merak uyandıran oğulları Karan, Bodrum tatilinde bakıcısının kucağında objektiflere böyle yansıdı.

14.08.2019 07:49 - Son Güncelleme: 14.08.2019 07:49
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan ilk kez görüntülendi! İşte milyonların merak ettiği Karan bebeğin ilk fotoğrafı

Milyonların merakla beklediği Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin oğulları Karan bebeğin ilk fotoğrafı bayramın üçüncü gününde Bodrum'dan geldi. Çocuklarını gözlerden uzak büyütmek için çaba sarf eden Özçivit ve Evcen, önceki gün de soluğu sessiz sedasız Bodrum'da aldı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan ilk kez görüntülendi! İşte milyonların merak ettiği Karan bebeğin ilk fotoğrafı

Turgutreis'te bulunan bir butik otele giden ünlü çift, gün boyunca havuz başında keyif yaptı. İkili, bir ara serinlemek için havuza girerken, minik Karan da bakıcısının kucağında anne ve babasını izledi. Çift, havuzda bile gözlerini bir an olsun oğullarından ayırmadı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan ilk kez görüntülendi! İşte milyonların merak ettiği Karan bebeğin ilk fotoğrafı

BURAK YİNE İŞBAŞINDA
Daha doğmadan anne ve babasının adına Instagram hesabı açtığı ve dünya çapında 135 bin takipçisi olan minik Karan, ilk kez TAKVİM tarafından görüntülendi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan ilk kez görüntülendi! İşte milyonların merak ettiği Karan bebeğin ilk fotoğrafı

Fahriye Evcen ise havuz keyfinin ardından şezlonga uzanıp eşine poz verdi. Evcen, profesyonel model edasında eşine poz verirken Burak Özçivit de en güzel kareyi yakalamak için dakikalarca telefonuyla çekim yaptı. Sosyal medyada ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla adlarından söz ettiren çiftin bu kareleri nasıl çektiği de böylece belli oldu.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan ilk kez görüntülendi! İşte milyonların merak ettiği Karan bebeğin ilk fotoğrafı

İŞTE KARAN BEBEK
Karan bebek adına doğmadan açılan Instagram hesabını şu anda 135 bin kişi takip ediyor. Minik Karan'ın birçok ülkeden takipçisi var.

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