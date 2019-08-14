Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan ilk kez görüntülendi! İşte milyonların merak ettiği Karan bebeğin ilk fotoğrafı
2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile dünya evine giren Fahriye Evcen geçtiğimiz aylarda bir erkek bebek dünyaya getirdi. Magazin dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in sır gibi sakladıkları bebekleri Karan'ı ilk kez TAKVİM görüntüledi. Ünlü çiftin dünya çapında merak uyandıran oğulları Karan, Bodrum tatilinde bakıcısının kucağında objektiflere böyle yansıdı.
14.08.2019 07:49
- Son Güncelleme: 14.08.2019 07:49
Fahriye Evcen ise havuz keyfinin ardından şezlonga uzanıp eşine poz verdi. Evcen, profesyonel model edasında eşine poz verirken Burak Özçivit de en güzel kareyi yakalamak için dakikalarca telefonuyla çekim yaptı. Sosyal medyada ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla adlarından söz ettiren çiftin bu kareleri nasıl çektiği de böylece belli oldu.
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