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Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı! İşte o çok konuşulan fotoğraf

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit'in baldızıyla olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak olan ve atv'de yayınlanmaya hazırlanan Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile hayatını birleştirmişti. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde çocuklarını kucaklarına almıştı. Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'in kardeşi ile olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

10.10.2019 22:49 - Son Güncelleme: 10.10.2019 22:57
Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı! İşte o çok konuşulan fotoğraf

Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit'in baldızıyla olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile hayatını birleştirmişti. Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'in kardeşi ile olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı! İşte o çok konuşulan fotoğraf

Fahriye Evcen'in ablası Ayşen Evcen ile benzerlikleri herkesi şaşırttı..

Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı! İşte o çok konuşulan fotoğraf

Ünlü oyuncunun Demet ve Neşe adından 2 kardeşi daha bulunuyor.

Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı! İşte o çok konuşulan fotoğraf

Fahriye Evcen'in ablası Ayşen Evcen

Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı! İşte o çok konuşulan fotoğraf
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