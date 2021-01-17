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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın evinin bahçesinde kar neşesi! Çiçeği burnunda anneye yorum yağdı! 'Kar kraliçesi'

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın evinin bahçesinde kar neşesi! Çiçeği burnunda anneye yorum yağdı! 'Kar kraliçesi' yorumları yapılan Sinem Kobal, Instagram hesabından yeni pozlar verdi. Ekim ayında kızı Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal'ın kar pozunu görenler ünlü oyuncuya, 'Kenan İmirzalıoğlu ve Lalin nerede?' yorumlarında bulundu. İşte boğaz manzaralı bahçesinden yaptığı paylaşımla yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evi...

17.01.2021 14:00 - Son Güncelleme: 17.01.2021 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





