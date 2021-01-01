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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı! Kırmızı ruj detayı gülümsetti...

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı! Kırmızı ruj detayı herkesi gülümsetti. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aile saadeti sosyal medya gündeminde. Çiftin son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Oğulları Karan ile poz verip sosyal medyada paylaşan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in Instagram fotoğrafındaki kırmızı ruj detayı ise görenleri gülümsetti.

01.01.2021 17:44 - Son Güncelleme: 01.01.2021 17:58
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı! Kırmızı ruj detayı gülümsetti...

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı! Kırmızı ruj detayı görenleri gülümsetti...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yeni yıla eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile girdi.

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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı! Kırmızı ruj detayı gülümsetti...

Fahriye Evcen Instagram'dan o anların fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı! Kırmızı ruj detayı gülümsetti...

Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın yanağına kondurduğu öpücükten geriye kalan ruj izi gülümsetirken Özçivit ailesinin mutlu aile pozlarına beğeni yağdı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı! Kırmızı ruj detayı gülümsetti...

Fahriye Evcen 2021'e saatler kala bu fotoğrafı ile karşımıza çıkmıştı. Evcen'in kırmızı rujlu bu fotoğrafı sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi. Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımına 'Hem doğal hem makyajlı, her hali güzel' şeklinde yorumlar yağdı. İşte Fahriye Evcen ve ekranlarda makyajlı görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerin en doğal halleri...

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı! Kırmızı ruj detayı gülümsetti...

TUVANA TÜRKAY

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