Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı! Kırmızı ruj detayı gülümsetti...
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı! Kırmızı ruj detayı herkesi gülümsetti. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aile saadeti sosyal medya gündeminde. Çiftin son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Oğulları Karan ile poz verip sosyal medyada paylaşan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in Instagram fotoğrafındaki kırmızı ruj detayı ise görenleri gülümsetti.
Fahriye Evcen 2021'e saatler kala bu fotoğrafı ile karşımıza çıkmıştı. Evcen'in kırmızı rujlu bu fotoğrafı sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi. Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımına 'Hem doğal hem makyajlı, her hali güzel' şeklinde yorumlar yağdı. İşte Fahriye Evcen ve ekranlarda makyajlı görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerin en doğal halleri...