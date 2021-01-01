Kuzey Yıldızı'nın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü bir oyuncuymuş...
Kuzey Yıldızı'nın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü bir oyuncuymuş... Eli maşalı Yıldız karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Güner'in eşi de ünlü! İşte Kuzey Yıldızı dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile adından söz ettiren Aslıhan Güner'in kendi gibi oyuncu olan eşi ve ünlü isimlerin eşleri...
01.01.2021 15:50
- Son Güncelleme: 01.01.2021 16:40
Kuzey Yıldızı'nın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü bir oyuncuymuş... Şu sıralara Kuzey Yıldızı adlı diziyle ekranlarda boy gösteren Aslıhan Güner, Türkiye'nin sempatisini kazandı. Hem sert hem de merhametli Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, sosyal medyanında yakın markajında olan bir isim. 31 yaşındaki oyuncunun eşini merak edip araştıranlar şaşıp kaldı.
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