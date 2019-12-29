Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den çok konuşulan görüntü! Doğum günü için baş başa kalan çift...

Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen şüphesiz ki son dönemlerin en çok yakıştırılan ve magazin basınının en çok takip ettiği ünlü isimler arasında. 24 Aralık'ta doğum gününü kutlayan Burak Özçivit, Instagram hesabından eşi Fahriye Evcen ile aşk tazeledikleri Ağva fotoğraflarını paylaştı. Doğum günü için baş başa vakit geçiren çiftin fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in yaş farkı merak konusu oldu.