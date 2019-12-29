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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den çok konuşulan görüntü! Doğum günü için baş başa kalan çift...

Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı. Osman karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile birlikte yaş günü kutlaması için baş başa Ağva'ya gitti. Sosyal medyayı aktif kullanan Burak Özçivit, romantik anlarını ölümsüzleştiren fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı. Burak Özçivit'in Fahriye Evcen ile baş başa kaldığı günden çok özel fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Burak Özçivit'in Instagram paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken, Fahriye Evcen doğumdan sonra verdiği kilolarla dikkat çekti. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in yaş farkı ise merak konusu oldu.

29.12.2019 13:25 - Son Güncelleme: 29.12.2019 13:25
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den çok konuşulan görüntü! Doğum günü için baş başa kalan çift...

Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen şüphesiz ki son dönemlerin en çok yakıştırılan ve magazin basınının en çok takip ettiği ünlü isimler arasında. 24 Aralık'ta doğum gününü kutlayan Burak Özçivit, Instagram hesabından eşi Fahriye Evcen ile aşk tazeledikleri Ağva fotoğraflarını paylaştı. Doğum günü için baş başa vakit geçiren çiftin fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in yaş farkı merak konusu oldu.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den çok konuşulan görüntü! Doğum günü için baş başa kalan çift...

BURCU SEZGİNOĞLU

35 yaşında

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den çok konuşulan görüntü! Doğum günü için baş başa kalan çift...

NURİ ALÇO

68 yaşında

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den çok konuşulan görüntü! Doğum günü için baş başa kalan çift...

ESRA EROL

37 yaşında

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den çok konuşulan görüntü! Doğum günü için baş başa kalan çift...

ÖZCAN DENİZ

47 yaşında

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