Müge Anlı'yı Atv dizisinde görenler şoke oldu! İşte Müge Anlı'nın oynadığı reyting rekortmeni diziden kareler
Müge Anlı'yı Atv'nin bir döneme damga vuran dizide görenler şoke oldu. Dobra ve çalışkan kişiliği ile milyonları kendisine hayran bırakan, yardımseverliği ile kalpleri yumuşacık yapa Müge Anlı'nın özel hatatı merak konusu olmaya devam ediyor. 20 yaşındayken evlenen ve kızı Lidya Müge Akdağ'ı 29 yaşındayken dünyaya getiren Müge Anlı şu anda 46 yaşında. Başarılı televizyon programcılığı ile Türkiye gündemini belirleyen Müge Anlı'nın 2015 yılında Atv dizisinde rol aldığını görenler hayrete düştü. İşte ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın rol aldığı dizi...
Müge Anlı'nın özel hayatı hayranları tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen Atv ekranlarının vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dobra sunucusu Müge Anlı hakkında geçtiğimiz günlerde en çok merak edilen konu Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ'ın yaşı oldu. Müge Anlı kızı Lidya'yı 29 yaşındayken dünyaya getirdi. Şimdilerde annesinin boyunu geçen Lidya ise 16 yaşında..
1993 yılında evlenen Müge Anlı tam 20 yaşındayken dünyaevine girdi. Müge Anlı hakkında her şeyi merak eden hayranları, ünlü sunucunun 2015 yılında Atv ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizide oynadığını öğrenince şoke oldu. İşte Müge Anlı'nın rol aldığı dizi ve Türki dizilerinden unutulmayan karakterler...