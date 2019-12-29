Müge Anlı'yı Atv dizisinde görenler şoke oldu! İşte Müge Anlı'nın oynadığı reyting rekortmeni diziden kareler

Müge Anlı'yı Atv'nin bir döneme damga vuran dizide görenler şoke oldu. Dobra ve çalışkan kişiliği ile milyonları kendisine hayran bırakan, yardımseverliği ile kalpleri yumuşacık yapa Müge Anlı'nın özel hatatı merak konusu olmaya devam ediyor. 20 yaşındayken evlenen ve kızı Lidya Müge Akdağ'ı 29 yaşındayken dünyaya getiren Müge Anlı şu anda 46 yaşında. Başarılı televizyon programcılığı ile Türkiye gündemini belirleyen Müge Anlı'nın 2015 yılında Atv dizisinde rol aldığını görenler hayrete düştü. İşte ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın rol aldığı dizi...

29.12.2019 12:06 - Son Güncelleme: 29.12.2019 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





