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Haberler Magazin Burak Özçivit hiç yayınlanmayanları paylaştı! Çağrı Şensoy - Buse Arslan’ın düğününde bakın ne pozlar verilmiş! Kuruluş Osman’ın yıldızları...

Burak Özçivit hiç yayınlanmayanları paylaştı! Çağrı Şensoy - Buse Arslan’ın düğününde bakın ne pozlar verilmiş! Kuruluş Osman’ın yıldızları...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Cerkutay Alp ve Aygül Hatun karakterlerini canlandıran Çağrı Şensoy ile Buse Arslan'ın sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü ve ünlü çift geçen günlerde Bolu'da nikah masasına oturdu. Orman içinde hizmet veren bir otelde dünyaevine giren ve konukları için burayı bir hafta kapatan çiftin düğünden pozları çok konuşuldu. Düğün için farklı aktiviteler planlayan çiftten ve arkadaşlarından yeni paylaşımlar geldi. Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ise hiç yayınlanmayan kareleri paylaştı. İşte o pozlar...

takvim.com.tr
12.07.2023 12:17 - Son Güncelleme: 12.07.2023 12:17
Burak Özçivit hiç yayınlanmayanları paylaştı! Çağrı Şensoy - Buse Arslan’ın düğününde bakın ne pozlar verilmiş! Kuruluş Osman’ın yıldızları...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Cerkutay Alp ve Aygül Hatun karakterlerini canlandıran Çağrı Şensoy ile Buse Arslan'ın sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

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Burak Özçivit hiç yayınlanmayanları paylaştı! Çağrı Şensoy - Buse Arslan’ın düğününde bakın ne pozlar verilmiş! Kuruluş Osman’ın yıldızları...

Ünlü çift, geçtiğimiz mayıs ayında aile arasında gerçekleştirilen bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.

Burak Özçivit hiç yayınlanmayanları paylaştı! Çağrı Şensoy - Buse Arslan’ın düğününde bakın ne pozlar verilmiş! Kuruluş Osman’ın yıldızları...

Nişanlılık sürecini kısa tutan oyuncu çift, geçen günlerde de Bolu'da nikah masasına oturdu.

Burak Özçivit hiç yayınlanmayanları paylaştı! Çağrı Şensoy - Buse Arslan’ın düğününde bakın ne pozlar verilmiş! Kuruluş Osman’ın yıldızları...

Bolu'da kır düğünü yapan ikiliyi mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı. Çiftin nikah şahitliğini ise Yeşim Ceren Bozoğlu ve Salih Bademci üstlendi.

Burak Özçivit hiç yayınlanmayanları paylaştı! Çağrı Şensoy - Buse Arslan’ın düğününde bakın ne pozlar verilmiş! Kuruluş Osman’ın yıldızları...

Orman içinde hizmet veren bir otelde dünyaevine giren çiftin, konukları için burayı bir hafta kapattığı öğrenildi.

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