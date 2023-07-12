69 yaşında aramızdan ayrılan Özkan Uğur'a bir veda paylaşımı da Eurovision'dan! “Çok üzgünüz” O görüntüler sosyal medyaya damga vurdu
1,5 aydır yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçı Özkan Uğur, cumartesi günü 69 yaşında vefat etti. Vefat haberiyle sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan sanatçı, dün son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları içinde toprağa verilen usta isim için Eurovision'dan da taziye mesajı geldi. Eurovision'un resmi Instagram hesabından yayınlanan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım...
12.07.2023 11:28 - Son Güncelleme: 12.07.2023 11:40
3 kez lenf kanserine yakalanan ve sonrasında böbreklerindeki rahatsızlıktan dolayı entübe edildiği hastanede yaşamını yitiren Özkan Uğur, dün sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Yer aldığı Mazhar - Fuat - Özkan üçlüsüyle 1985'te 'Diday Diday Day', 1988'de ise 'Sufi' adlı şarkıyla ülkemizi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Özkan Uğur, Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi Instagram hesabından anıldı.
Yapılan paylaşımda, "1985 ve 1988 yıllarında MFÖ kapsamında Eurovision'da ülkesini temsil eden, Türkiye'nin en ünlü müzisyenlerinden Özkan Uğur'un vefatını nedeniyle çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.
Eurovision'un resmi Instagram hesabından yayınlanan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.