Milyonluk lüks evi çok konuşuldu! Hakan Sabancı’yla aşk yaşayan Hande Erçel “Tatlım evdeyim” deyip yatak odasından paylaştı!
Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sevgilisiyle çıktığı tatillerle adından sık sık söz ettirdi. İtalya'nın Milano şehrinde Coldplay konserine giden çiftin son durağı Yunanistan oldu. Erçel bikinili pozlarını sosyal medyada yayınlayarak gündem olurken Hakan Sabancı'nın tatilden tek dönmesi ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. İddialar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan ikiliden Erçel, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yurda dönen oyuncu, "Tatlım evdeyim" deyip yatak odasında verdiği bir pozu yayınladı. Erçel'in 2 sene önce 2 milyon TL'ye aldığı evi ise dikkat çekti. İşte o paylaşım...
13.07.2023 09:05 - Son Güncelleme: 13.07.2023 09:05
Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Hande Erçel, son olarak gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptırdı.
Erçel bikinili pozlarını sosyal medyada yayınlayarak gündem olurken Hakan Sabancı'nın tatilden tek dönmesi ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.