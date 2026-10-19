Burak Özçivit Türk dizilerinin sırrını Cannes'da anlattı: "Konunun ortasında aşk durmalı"

Özçivit, "Neticede ülkemizi tanıtıyoruz. Bütün Anadolu'yu tanıtıyoruz. Şu an biz Adana'da bir proje yapıyoruz ve orayı dünyaya tanıtıyoruz. İnsanlar çok fazla takip ediyor, sahipleniyor. Aslında kültürümüzü sahipleniyorlar. Mesela bizim işte Adana'nın yemeklerini çok fazla tanıtıyoruz. Bunun turizme de çok büyük katkısı oluyor. O yüzden diziler çok güçlü, emin olun çok güçlü." dedi.