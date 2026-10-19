Burak Özçivit Türk dizilerinin sırrını Cannes'da anlattı: "Konunun ortasında aşk durmalı"
atv'nin sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"in başrol oyuncusu Burak Özçivit, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen dünyanın en önemli televizyon içerik fuarlarından MIPCOM 2026'ya katıldı. Uluslararası pazara "Land of the Sun" adıyla sunulan yapım için Adana'daki yoğun çekim maratonuna kısa bir ara veren ünlü aktör, Dizi TV mikrofonlarına samimi açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: