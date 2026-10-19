Kadir İnanır'ın miras savaşında aile birbirine düştü! Gül Bakar'dan Levent İnanır'a sert tepki: "Keşke hayattayken yüzüne söyleselerdi"

Gül Bakar, dayısının hastalığı boyunca hiçbir kişisel menfaat gözetmeden Jülide Kural ile birlikte yanında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kadir dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural'ın Kadir İnanır'a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakârlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır."