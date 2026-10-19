Kadir İnanır'ın miras savaşında aile birbirine düştü! Gül Bakar'dan Levent İnanır'a sert tepki: "Keşke hayattayken yüzüne söyleselerdi"
Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyeti etrafında başlayan miras mücadelesi aile içinde sert tartışmalara yol açtı. Eylül ayında açılması beklenen vasiyet davası tebligat sorunları nedeniyle aralık ayına ertelenirken, Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar'ın kızı Gül Bakar sessizliğini bozarak hayat arkadaşı Jülide Kural'a sahip çıktı.
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