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Kadir İnanır'ın miras savaşında aile birbirine düştü! Gül Bakar'dan Levent İnanır'a sert tepki: "Keşke hayattayken yüzüne söyleselerdi"

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyeti etrafında başlayan miras mücadelesi aile içinde sert tartışmalara yol açtı. Eylül ayında açılması beklenen vasiyet davası tebligat sorunları nedeniyle aralık ayına ertelenirken, Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar'ın kızı Gül Bakar sessizliğini bozarak hayat arkadaşı Jülide Kural'a sahip çıktı.

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Kadir İnanır’ın Vasiyeti Aileyi Karıştırdı

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından vasiyetiyle ilgili başlayan hukuki süreç, aile içinde anlaşmazlıkları beraberinde getirdi. Eylül ayında açıklanması beklenen vasiyetle ilgili dava, tebligat işlemlerinde yaşanan sorun nedeniyle aralık ayına ertelendi.

Levent İnanır: Dayımın İradesi Üzerinde Soru İşaretleri Var

MİRAS TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, adliye çıkışında yaptığı açıklamada dayısının iradesine ilişkin soru işaretleri bulunduğunu öne sürerek hukuki yollara başvuracaklarını söyledi. Levent İnanır'ın "Dayımın irade sorunu vardı. Hukuki yollara başvuracağız" sözleri, aile içindeki miras tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Gül Bakar, Dayısı Kadir İnanır’ın Yanında Olduğunu Söyledi

Vasiyet tartışmaları devam ederken Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar'ın kızı Gül Bakar da sessizliğini bozdu. Dayısının hastalık sürecinde üç yıl boyunca yanında bulunduğunu belirten Bakar, yaşananlara yakından tanıklık ettiğini söyledi.

Gül Bakar: Jülide Kural’ın Fedakârlığını Gördüm

KURAL'DAN İNANIR'A SEVGİ VE FEDAKARLIK

Gül Bakar, özellikle Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'a yönelik tartışmaların ardından yaptığı açıklamada, Kural'ın usta oyuncuya gösterdiği sevgi ve fedakarlığın bizzat şahidi olduğunu vurguladı.

Kadir İnanır’ın Hastalığı Süresince Jülide Kural’ın Yanındaydım

Gül Bakar, dayısının hastalığı boyunca hiçbir kişisel menfaat gözetmeden Jülide Kural ile birlikte yanında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kadir dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural'ın Kadir İnanır'a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakârlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır."

Kadir İnanır: Türkiye’nin Değerli Sanatçısıydı

Kadir İnanır'ın yalnızca ailesi için değil, Türkiye için de çok değerli bir sanatçı olduğunu belirten Bakar, usta oyuncunun yaşamı boyunca emeği, yeteneği ve ilkeleriyle halkın gönlünde saygın bir yer edindiğini söyledi.

Gül Bakar: Aile Bireyleri Gündemde Kalmak İstiyor

Levent İnanır'ın televizyon programlarında ve dijital mecralarda yaptığı açıklamalara tepki gösteren Gül Bakar, bazı aile bireylerinin gündemde kalmaya çalıştığını öne sürdü. Ortaya atılan iddiaların doğruluğu araştırılmadan kamuoyuna aktarılmasını üzüntü ve öfkeyle karşıladığını belirten Bakar, dayısının hatırasının gölgelenmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Gül Bakar: Kadir İnanır’ın Hatırasını Gölgelenmeyeceğim

Bakar, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Kadir İnanır'ın yaşamı boyunca ilmek ilmek inşa ettiği saygınlığının, kişiliğinin ve hatırasının asılsız iddialarla gölgelenmeye çalışılmasını kabul etmiyorum. Üstelik bütün bu iddiaların, artık kendisini savunma imkânı bulunmayan bir insanın ardından dile getirilmesi ayrıca düşündürücüdür."

Gül Bakar’dan Sert Çıkış: İthamlar Yüzüne Söylenmeliydi

Bakar, sözlerini daha da sertleştirerek "Keşke bugün bu ithamlarda bulunanlar, Kadir İnanır hayattayken aynı sözleri onun yüzüne söyleme cesaretini gösterebilselerdi" ifadelerini kullandı.

Miras Tartışmasına Dahil Olmak İstemiyorum

Aile içindeki miras tartışmasının tarafı olmak istemediğini vurgulayan Gül Bakar, dayısının hastalık döneminde yaşananları yakından bildiğini ve bunları inkâr etmeyeceğini söyledi. Bakar, "Ben Kadir İnanır'ın yeğeniyim. Ama her şeyden önce, onun hastalık sürecinde yaşananların yakın tanığıyım. Gördüklerimi, bildiklerimi ve yaşadıklarımı inkâr etmemi kimse beklemesin" dedi.

Gül Bakar: Hakikatin Yanında Durma Sorumluluğum Var

Bakar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bugün konuşuyorsam, bunun nedeni bir aile tartışmasının tarafı olmak değil, hakikatin yanında durma sorumluluğumdur."

Kadir İnanır’ın Vasiyet Davası Aralık Ayında

GÖZLER ARALIK AYINDAKİ DAVAYA ÇEVRİLDİ

Levent İnanır'ın vasiyete yönelik hukuki itiraz hazırlığı ve Gül Bakar'ın sert açıklamalarının ardından aile içindeki tartışma yeni bir boyut kazandı. Tebligat sorunu nedeniyle aralık ayına ertelenen davada, Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin