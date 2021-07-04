Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile Ayça Erturan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu: 'Hiç beklemiyordum büyük şok geçirdim'

Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile Ayça Erturan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. 'Hiç beklemiyordum büyük şok geçirdim' diyen oyuncu Ayça Erturan bebeğinin cinsiyetini sevenleri ile paylaştı. İşte geçtiğimiz günlerde 4,5 aylık hamile olduğunu açıklayan ve eşine müjdeli haberi verme şekli ile dikkatleri üzerine çeken Ayça Erturan'ın şaşkınlık yaşadığı o an...

04.07.2021 13:29 - Son Güncelleme: 04.07.2021 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





