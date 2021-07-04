Vav TV İzle

Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile Ayça Erturan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu: 'Hiç beklemiyordum büyük şok geçirdim'

Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile Ayça Erturan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. 'Hiç beklemiyordum büyük şok geçirdim' diyen oyuncu Ayça Erturan bebeğinin cinsiyetini sevenleri ile paylaştı. İşte geçtiğimiz günlerde 4,5 aylık hamile olduğunu açıklayan ve eşine müjdeli haberi verme şekli ile dikkatleri üzerine çeken Ayça Erturan'ın şaşkınlık yaşadığı o an...

04.07.2021 13:29 - Son Güncelleme: 04.07.2021 13:47
Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile Ayça Erturan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu: 'Hiç beklemiyordum büyük şok geçirdim'

'HİÇ BEKLEMİYORDUM BÜYÜK ŞOK GEÇİRDİM'

Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile Ayça Erturan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Yönetmen Oğulcan Kırca ile 2014 yılında hayatını birleştiren oyuncu Ayça Erturan ilk bebeğine hamile.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile Ayça Erturan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu: 'Hiç beklemiyordum büyük şok geçirdim'

Kızları olacaklarını öğrenen çiftten Erturan, o anları YouTube kanalından yayınladığı video ile duyurdu.

Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile Ayça Erturan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu: 'Hiç beklemiyordum büyük şok geçirdim'

Ünlü oyuncu, "Kızımız olacak, hiç beklemiyordum. 'Kesin oğlan' falan diyordum evde. Hamileliğimi öğrenmemden daha büyük şok geçirdim. O kadar emindim ki erkek olduğuna... Gerçekten çok şaşkınım" şeklinde konuştu.

Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile Ayça Erturan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu: 'Hiç beklemiyordum büyük şok geçirdim'

"BABACIĞIM BURADAYIM!"
37 yaşındaki Erturan, geçtiğimiz haftalarda eşine hamile olduğunu nasıl söylediğini anlatmıştı. Oyuncu, karnına, "Babacığım buradayım" yazarak, eşinin karşısına çıktığını dile getirmişti.

Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile Ayça Erturan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu: 'Hiç beklemiyordum büyük şok geçirdim'

"İNSAN NE YAPACAĞINI BİLEMİYOR"
Baba olacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Kırca ise duygularını, "İnsan hayatı boyunca beklediği bir şeyin haberini alınca ne yapacağını bilemiyor" sözleriyle dile getirmişti.