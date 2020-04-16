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Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğluydu... Taner Ölmez'in abisi de meğer ünlüymüş

Taner Ölmez'in abisinin de kendisi kadar ünlü olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor. Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın canlandırdığı Ender Serezli karakterinin oğlu Mert Asım'dı Taner Ölmez... Son dönemin başarılı oyuncularından olan 33 yaşındaki Taner Ölmez, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Meğer Ölmez'in yeteneği genetikmiş... Taner Ölmez'in abisi ünlü bir müzisyen... İşte kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile magazin gündeminden düşmeyen Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük müzisyen abisi...

16.04.2020 14:44 - Son Güncelleme: 16.04.2020 14:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





