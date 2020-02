Haberler Galeri Magazin Bunları kimse görmedi! Unutulmaz dizi Kurtlar Vadisi'nin çok özel fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı!

15 Ocak 2003'te Osman Sınav önderliğinde yayına başlayan Kurtlar Vadisi dizisi, dizinin bitmesine ve aradan geçen 17 yıla rağmen hala fenomenliğini korumaya ve izlenmeye devam ediyor. Türk dizi tarihinin sevilen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi bir döneme damgasını vurdu. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin her bölümü izleyiciler tarafından heyecanla izleniyordu. Her bir karakteriyle dikkat çeken dizinin set fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı. İşte kimsenin görmediği o kareler... Oyuncu kadrosunun yanı sıra hikâyesindeki samimiyet de insanları çekiyordu. Ömer Baba, Çapsız Abidin, Güllü Erhan, Deli Hikmet, Seyfo Dayı gibi isimler her an karşılaşabileceğimiz isimler gibi geliyordu.





