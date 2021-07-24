Bülent Serttaş'ın klibine cinsel içerik sansürü 'bunu yapan vatan hainidir'! Yayından kaldırıldı ateş püskürdü
İbo Show'da Oryantal Didem'e tavrıyla haftalarca gündem olan Bülent Serttaş, Akdeniz şarkısının klibiyle hayatının şokunu yaşadı. Bülent Serttaş'ın YouTube da 'şikayetler' nedeniyle klibi yayından kaldırdı. Şarkıcının olay sonrası yaptığı başvuru kabul edilince klip yeniden platforma yüklendi. Yaşananlar sonrası Bülent Serttaş tepkisin 'bunu yapan vatan hainidir' sözleriyle dile getirdi.
24.07.2021 11:21
- Son Güncelleme: 24.07.2021 11:21
Bülent Serttaş'ın yeni parçası 'Akdeniz'in klibi günlerce konuşulmuştu. Şarkının klibi, 'erotik içerikler' iddiasıyla gelen şikayetlerin ardından yayından kaldırıldı. Şarkıcı, eseri yeniden yükletti.
30 Ocak'ta ekrana gelen İbo Show'da yaşananlar Oryantal Didem dans ederken Bülent Serttaş ve Ali Sunal'ın bakmama çabası ilginç anlara neden olmuştu.
Hatta o dönem Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez, Instagram'dan oryantal görüntüleri ile dikkat çekmiş, rol arkadaşının kafasını çevirmesi ise akıllara yine Bülent Serttaş'ı getirmişti.