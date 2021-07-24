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Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Bu kareyi 'çok canlar yakarmışsın' diye paylaştı Eser Yenenler'den yanıt gecikmedi

2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda 4. olan tescilli güzel Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler'le evlenen Berfu Yenenler, pek çok paylaşımıyla güldürüyor. İki çocuk annesi Yenenler, son gönderisiyle yine takipçilerini kırıp geçirdi.

24.07.2021 12:03 - Son Güncelleme: 24.07.2021 12:03
Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Bu kareyi 'çok canlar yakarmışsın' diye paylaştı Eser Yenenler'den yanıt gecikmedi

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl ilk çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de mart ayında dünyaya gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Bu kareyi 'çok canlar yakarmışsın' diye paylaştı Eser Yenenler'den yanıt gecikmedi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Bu kareyi 'çok canlar yakarmışsın' diye paylaştı Eser Yenenler'den yanıt gecikmedi

ESER İSYAN ETTİ
Eğlenceli paylaşımlarda bulunan Berfu Yenenler bu sefer eşi Eser Yenenler'le çekilen bir fotoğrafını; kendisini erkek, eşini kadın olarak photosoplayarak yayınladı. Eser Yenenler, eşinin bu paylaşımına isyan ederek "Aşkım valla keseceğim internetini bak" yorumunu yaptı.

Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Bu kareyi 'çok canlar yakarmışsın' diye paylaştı Eser Yenenler'den yanıt gecikmedi

'ÇOK CANLAR YAKARMIŞSIN'
Yenenler, paylaşımına "Çok seven çiftler birbirine benzermiş. (Kendimi erkek olarak çok beğenmedim, arkaya attım fotoğrafı ama kocam, çok canlar yakarmışsın. Hadi yine iyisin be.)" notunu düştü.

Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Bu kareyi 'çok canlar yakarmışsın' diye paylaştı Eser Yenenler'den yanıt gecikmedi

DEMET ÖZDEMİR KAYITSIZ KALAMADI
Ünlü oyuncu Demet Özdemir de, Berfu Yenenler'in paylaşımıa kayıtsız kalamayanlardandı. Özdemir, gönderinin altına "Eser çok iddialı" yorumunu yazdı.