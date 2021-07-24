Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Bu kareyi 'çok canlar yakarmışsın' diye paylaştı Eser Yenenler'den yanıt gecikmedi

ESER İSYAN ETTİ

Eğlenceli paylaşımlarda bulunan Berfu Yenenler bu sefer eşi Eser Yenenler'le çekilen bir fotoğrafını; kendisini erkek, eşini kadın olarak photosoplayarak yayınladı. Eser Yenenler, eşinin bu paylaşımına isyan ederek "Aşkım valla keseceğim internetini bak" yorumunu yaptı.