Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Bu kareyi 'çok canlar yakarmışsın' diye paylaştı Eser Yenenler'den yanıt gecikmedi
2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda 4. olan tescilli güzel Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler'le evlenen Berfu Yenenler, pek çok paylaşımıyla güldürüyor. İki çocuk annesi Yenenler, son gönderisiyle yine takipçilerini kırıp geçirdi.
Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl ilk çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de mart ayında dünyaya gelmişti.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.
ESER İSYAN ETTİ
Eğlenceli paylaşımlarda bulunan Berfu Yenenler bu sefer eşi Eser Yenenler'le çekilen bir fotoğrafını; kendisini erkek, eşini kadın olarak photosoplayarak yayınladı. Eser Yenenler, eşinin bu paylaşımına isyan ederek "Aşkım valla keseceğim internetini bak" yorumunu yaptı.
DEMET ÖZDEMİR KAYITSIZ KALAMADI
Ünlü oyuncu Demet Özdemir de, Berfu Yenenler'in paylaşımıa kayıtsız kalamayanlardandı. Özdemir, gönderinin altına "Eser çok iddialı" yorumunu yazdı.