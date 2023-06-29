Bülent Şakrak'la boşandı boşanacak derken Ceyda Düvenci'den olay pozlar! Hem bikini hem mayoyla paylaştı görenler: "İki çocuk annesi..."
Bülent Şakrak'la boşandı boşanacak derken Ceyda Düvenci'den olay pozlar! Hem bikini hem mayoyla paylaştı görenler, "İki çocuk annesi değil sanki" , "Kim der 2 çocuk annesi" yorumları yaptı. 2014 yılında dizi setinde tanışıp kısa süre sonra aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 8 yıl önce nikah masasına oturdu. Okan Ali adında bir oğulları olan ünlü çift, son dönemlerde boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme geldi. Yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren 46 yaşındaki Ceyda Düvenci'nin tatil pozları dikkat çekti. Bu kez bikinili ve mayolu haliyle adından söz ettiren Ceyda Düvenci'nin ikinci evliliğinden de Melisa Nur adında bir kızı var. İşte çocuklarıyla tatil yapan Ceyda Düvenci'nin çok konuşulan tatil pozları ve son dönemde gündeme geldiği boşanma haberlerine ilişkin dikkat çeken detaylar...
29.06.2023 16:04 - Son Güncelleme: 29.06.2023 16:04
Bülent Şakrak'la boşandı boşanacak derken Ceyda Düvenci'den olay pozlar! Hem bikini hem mayoyla paylaştı görenler, "İki çocuk annesi değil sanki" , "Kim der 2 çocuk annesi" yorumları yaptı.
İlk evliliğini 2002 yılında Kaan Girgin ile yapan Ceyda Düvenci 2008 yılında gerçekleştirdiği ikinci evliliğinden Melisa adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.