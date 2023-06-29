Türkan Şoray ve Kadir İnanır efsanesi Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın kim çıktı! Meğer yıllarca onu izlemişiz...
Başrollerini Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in üstlendiği Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam klasikleri arasında yerini alarak 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Türkan Şoray'ın al yazmasından Kadir İnanır'ın siyah deri ceketine kadar her detayıyla efsaneleşen filmde Samet karakterine can veren çocuk oyuncu, yıllar sonra merak konusu oldu. Samet karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. Bakın filmde erkek çocuğu canlandıran ve yıllar sonra Kara Para Aşk, Dudaktan Kalbe, Deli Yürek, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda rol alan kadın oyuncu kim...
29.06.2023 15:49 - Son Güncelleme: 29.06.2023 15:49
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Türkan Şoray, Ahmet Mekin ve Kadir İnanır'ın başrolü üstlendiği Selvi Boylum Al Yazmalım dizisinde Asya'nın oğlu Samet'i canlandıran çocuk oyuncu, yıllar sonra merak konusu oldu.
Türkan Şoray'ın al yazmasından Kadir İnanır'ın siyah deri ceketine her detayıyla yıllarca adından söz ettiren filmde, küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun yıllarca göz önünde olduğunu duyanlar inanamadı.