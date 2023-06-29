27 yıllık evliliği biten Arzum Onan son paylaşımıyla gündemde! O poz “Keyfi yerinde” dedirtti! Mehmet Aslantuğ’un eski eşi...

MEHMET ASLANTUĞ'DAN AÇIKLAMA!

Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"GÖNÜL VERENLERLE / GÖNÜL KOYANLARA borcumdur.

KİRALIK GÖNÜLLERİ hiç ilgilendirmez!

Eylül çocuğum ben; ama, mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok!

Mesela...

Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım (4 Mayıs 1994)

Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de "Mayıs"ın parmağı var mı gerçekten bilmiyorum.

Son altı aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü.

Neyse...