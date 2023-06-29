27 yıllık evliliği biten Arzum Onan son paylaşımıyla gündemde! O poz “Keyfi yerinde” dedirtti! Mehmet Aslantuğ’un eski eşi...
Mehmet Aslantuğ ile 29 Mayıs'ta 27 yıllık evliliğini sonlandıran Arzum Onan, hem boşanma sürecinde hem de sonrasında sık sık adından söz ettirdi. Ünlü isim, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Onan, yayınladığı son pozla "Keyfi yerinde" dedirtti. İşte Arzum Onan'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
MEHMET ASLANTUĞ'DAN AÇIKLAMA!
Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:
"GÖNÜL VERENLERLE / GÖNÜL KOYANLARA borcumdur.
KİRALIK GÖNÜLLERİ hiç ilgilendirmez!
Eylül çocuğum ben; ama, mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok!
Mesela...
Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım (4 Mayıs 1994)
Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de "Mayıs"ın parmağı var mı gerçekten bilmiyorum.
Son altı aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü.
Neyse...
Ayın günahını daha fazla almak istemem; zira, 19 Mayıs'ın silinmez mirası mühürlüdür gönlümde.
Bu vesileyle aktarmak istediğim, yine kaptandan ziyade "bir abi" tavsiyesi olarak şudur:
Aşk, arkanızı kollarken el ele tutuşmak kolaydır. Aşka tutulmadan atıp tutmak da...
Onu kaybettiğiniz zaman da el vermeyi deneyin. O ezici duyguda bile "el ele" olmayı yani.
Omuz atmak yerine, omuz vermeyi...
Yerçekiminin kalktığını hissedeceksiniz!
Dilerim kimse yaşamak zorunda kalmaz"
BİR AÇIKLAMA DA ARZUM ONAN'DAN
Mehmet Aslantuğ'un açıklamasının ardından bir açıklama da Arzum Onan cephesinden geldi. Bir dergiye röportaj veren Onan, biten evliliği hakkında şu açıklamayı yaptı: