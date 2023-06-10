Bülent Şakrak'la boşanacaklardı ama bakın ne söyledi! ''Anlaşamadığımız nokta...'' 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci'den ilk açıklama!
Ünlü oyuncular Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanacakları yönünde çıkan haberler gündemi meşgul etmektedir. Evliliklerinin 8. yılında olan ve 2 çocukları bulunan çiftin, uzun süredir evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edilmektedir. İddialara göre, çift terapiye gitmiş ancak sorunlarını çözememiş ve boşanma kararı almıştır. Merakla beklenen açıklama ise Ceyda Düvenci'den gelmiştir. İşte 2 çocuk annesi oyuncunun konuyla ilgili söyledikleri...
10.06.2023 09:40 - Son Güncelleme: 10.06.2023 09:40
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. 2014 yılında yayınlanan 'Aşkın Kanunu' dizisinde rol alan ikilinin set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü. Magazin dünyasının çok konuşulan çiftlerinden olan çift hakkında 'boşanma' iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Ceyda Düvenci, 17 Ağustos 2008 yılında iş adamı Engin Akgün ile dünya evine girmiş ve Melisa Nur adında bir kız çocuğu doğurmuştur.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın bu mutlu evliliklerinden de Okan Ali adında bir çocukları dünyaya gelmiştir.