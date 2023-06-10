Bülent Şakrak’la boşanacaklardı ama bakın ne söyledi! ’’Anlaşamadığımız nokta...’’ 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci’den ilk açıklama!

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. 2014 yılında yayınlanan 'Aşkın Kanunu' dizisinde rol alan ikilinin set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü. Magazin dünyasının çok konuşulan çiftlerinden olan çift hakkında 'boşanma' iddiası gündeme bomba gibi düştü.