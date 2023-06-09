Vav TV İzle
Haberler Magazin Aslıhan Gürbüz filtresiz müdahalesiz havuz kenarından yayınladı! İsmail Hacıoğlu’nun biricik aşkı tatilden en cesur pozunu paylaştı!

Aslıhan Gürbüz filtresiz müdahalesiz havuz kenarından yayınladı! İsmail Hacıoğlu’nun biricik aşkı tatilden en cesur pozunu paylaştı!

Meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, sevgilisiyle tatile çıktı. Güzel havanın tadını doyasıya çıkaran çiftten Gürbüz, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Havuz kenarından paylaşımda bulunan Gürbüz, fitresiz ve makyajsız yayınladığı şezlong pozuyla dikkat çekti. Ünlü çiftin havuzdaki romantik paylaşımı da çok konuşuldu. İşte o pozlar...

takvim.com.tr
09.06.2023 18:25 - Son Güncelleme: 09.06.2023 18:25
Aslıhan Gürbüz filtresiz müdahalesiz havuz kenarından yayınladı! İsmail Hacıoğlu’nun biricik aşkı tatilden en cesur pozunu paylaştı!

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, uzun bir süre önce gönlünü meslektaşı İsmail Hacıoğlu'na kaptırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslıhan Gürbüz filtresiz müdahalesiz havuz kenarından yayınladı! İsmail Hacıoğlu’nun biricik aşkı tatilden en cesur pozunu paylaştı!

Aşklarına tam gaz devam eden oyuncu çift, havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Güzel havanın tadını doyasıya çıkaran çiftten Gürbüz, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Aslıhan Gürbüz filtresiz müdahalesiz havuz kenarından yayınladı! İsmail Hacıoğlu’nun biricik aşkı tatilden en cesur pozunu paylaştı!

Gürbüz ilk olarak havuzda sevgilisine verdiği bir pozu yayınladı. İkilinin romantik paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Aslıhan Gürbüz filtresiz müdahalesiz havuz kenarından yayınladı! İsmail Hacıoğlu’nun biricik aşkı tatilden en cesur pozunu paylaştı!

Gürbüz daha sonra ise şezlong pozuyla gündeme geldi. En doğal haliyle poz veren oyuncu, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Aslıhan Gürbüz filtresiz müdahalesiz havuz kenarından yayınladı! İsmail Hacıoğlu’nun biricik aşkı tatilden en cesur pozunu paylaştı!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, birçok magazin sayfası tarafından da yayınlandı.

SON DAKİKA