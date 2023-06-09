Aslıhan Gürbüz filtresiz müdahalesiz havuz kenarından yayınladı! İsmail Hacıoğlu’nun biricik aşkı tatilden en cesur pozunu paylaştı!
Meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, sevgilisiyle tatile çıktı. Güzel havanın tadını doyasıya çıkaran çiftten Gürbüz, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Havuz kenarından paylaşımda bulunan Gürbüz, fitresiz ve makyajsız yayınladığı şezlong pozuyla dikkat çekti. Ünlü çiftin havuzdaki romantik paylaşımı da çok konuşuldu. İşte o pozlar...
09.06.2023 18:25 - Son Güncelleme: 09.06.2023 18:25