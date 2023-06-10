Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un eşi çıka çıka bakın kim çıktı! O ünlü oyuncu ile10 yıldır evliler meğer...
Bu sezonun en çok konuşulan işlerinden biri olan Kızılcık Şerbeti sezon finaliyle nefes kesti. İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizi başrollerden daha çok konuşulan isimleri var. Onlardan biri de Doğa'nın görümcesi Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu. Doğanın ailesiyle ve aşka karşı verdiği mücadeleyle diziye ayrı bir renk katan Nursema'nın gerçek hayatta ünlü oyuncu ile evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Ceren Yalazoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
10.06.2023 11:49 - Son Güncelleme: 10.06.2023 11:52
Ankara doğumlu Ceren Yalazoğlu, 1984 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde tamamlayan oyuncu, Beni Affet adlı diziyle tanınmıştır.,
Ceren Yalazoğlu hakkında araştırma yapanlarınsa en çok merak ettiği şey, eşi. Bakın Ceren Yalazoğlu'nun kendisi gibi ünlü eşi kim.