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Haberler Magazin Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin balköpüğüm dediği kızlarına bakın! Melisa büyüdü! '40 yaşındayken görmek isterim' demişti! Meğer...

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin balköpüğüm dediği kızlarına bakın! Melisa büyüdü! '40 yaşındayken görmek isterim' demişti! Meğer...

Son günlerde boşanma haberleriyle gündeme gelen Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak çiftinin Okan Ali adında bir çocukları bulunuyor. Düvenci'nin Melisa Nur Akgün adında da eski eşinden bir çocuğu bulunuyor. Düvenci, geçtiğimiz günlerde 8 yıllık eşi Bülent Şakrak'la boşanacağı iddialarını yalanlamayarak "Bu konuya cevap vermiyorum" açıklaması yapmıştı. 46 yaşındaki oyuncu konu hakkında suskunluğunu korurken sosyal medya hesabından da paylaşımlarına devam ediyor. Önce anne ve babasını, ardından kızının son halini paylaştı.

12.06.2023 17:49 - Son Güncelleme: 12.06.2023 17:56
Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci’nin balköpüğüm dediği kızlarına bakın! Melisa büyüdü! ’40 yaşındayken görmek isterim’ demişti! Meğer...

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin balköpüğüm dediği kızlarına bakın! Melisa büyüdü! '40 yaşındayken görmek isterim' demişti! Meğer...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci’nin balköpüğüm dediği kızlarına bakın! Melisa büyüdü! ’40 yaşındayken görmek isterim’ demişti! Meğer...

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci bir süredir boşanma haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan çiftten henüz resmi bir açıklama yapılmazken bir çok iddia ortaya atıldı.

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci’nin balköpüğüm dediği kızlarına bakın! Melisa büyüdü! ’40 yaşındayken görmek isterim’ demişti! Meğer...

İddiaya göre Okan Ali isminde bir oğlu olan çift, evliliklerini kurtarmak için terapiye de gitti. Ancak çiftin evliliği üzerindeki kara bulutlar dağılamamış.

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci’nin balköpüğüm dediği kızlarına bakın! Melisa büyüdü! ’40 yaşındayken görmek isterim’ demişti! Meğer...

2015'ten beri evli olan çiftin oturup konuşarak, ayrılmak için beraber karar aldığı iddia ediliyor.

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci’nin balköpüğüm dediği kızlarına bakın! Melisa büyüdü! ’40 yaşındayken görmek isterim’ demişti! Meğer...

Çiftin boşanmamak için çok denedikleri, fakat başaramadıkları ve çocukları için dostluklarını devam ettirmek istedikleri de gelen iddialar arasında.

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