Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin balköpüğüm dediği kızlarına bakın! Melisa büyüdü! '40 yaşındayken görmek isterim' demişti! Meğer...
Son günlerde boşanma haberleriyle gündeme gelen Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak çiftinin Okan Ali adında bir çocukları bulunuyor. Düvenci'nin Melisa Nur Akgün adında da eski eşinden bir çocuğu bulunuyor. Düvenci, geçtiğimiz günlerde 8 yıllık eşi Bülent Şakrak'la boşanacağı iddialarını yalanlamayarak "Bu konuya cevap vermiyorum" açıklaması yapmıştı. 46 yaşındaki oyuncu konu hakkında suskunluğunu korurken sosyal medya hesabından da paylaşımlarına devam ediyor. Önce anne ve babasını, ardından kızının son halini paylaştı.
12.06.2023 17:49 - Son Güncelleme: 12.06.2023 17:56
Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin balköpüğüm dediği kızlarına bakın! Melisa büyüdü! '40 yaşındayken görmek isterim' demişti! Meğer...
Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci bir süredir boşanma haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan çiftten henüz resmi bir açıklama yapılmazken bir çok iddia ortaya atıldı.