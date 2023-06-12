Antidepresan'dan sonra Aşkın Olayım! Nihat Doğan durdu durdu yine bombayı patlattı "Kulaklarım neredesiniz" Icardi duymasın
8 ay önce hayranı Arzu Doğan'la (Arezoo Gharlar) apar topar dünyaevine giren Nihat Doğan, kısa bir süre önce oğlu Badıkan'ı kucağına alarak ilk kez baba olma heyecanını yaşadı. Ünlü türkücü şimdilerde baba olmanın tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir magazin programında "Antidepresan" adlı şarkıyı söyleyerek gündem olan Nihat Doğan bu kez Simge'nin, Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' adlı şarkısını yorumları ve bir kez daha sosyal medyayı sallad.
12.06.2023 16:54 - Son Güncelleme: 12.06.2023 17:04
'Antidepresan' yorumuyla magazin gündemine bomba gibi düşen Nihat Doğan bu kez 'Aşkın Olayım'ı yorumladı, olanlar oldu. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, geçtiğimiz aylarda İranlı bir hayranı Arezoo Gharlar'la apar topar dünyaevine girmişti. Nihat Doğan, geçtiğimiz aylarda ise ilk kez baba olma heyecanı yaşamıştı.