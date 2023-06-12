3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı 2 numarasını paylaştı! Gözünden sakındığı sarışın kızı annesinin kopyası! Hakan Ural’ın partneri...
Bir yarışma programıyla adını duyuran ve ardından sunuculuk yapmaya başlayan Nur Tuğba Namlı, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 7 yıl önce Mustafa Namlı ile dünyaevine giren ve üç çocuk sahibi olan Namlı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 2 oğlu bir kızı olan ünlü sunucu, Eliz'in bir karesini Instagram'da yayınladı. Namlı'nın kızı Eliz'i görenler hayran kalırken "Annesinin kopyası", "Hangi ara bu kadar büyüdü", "Sarı papatya" gibi yorumlarda bulundu. İşte Hakan Ural'ın biricik partneri Nur Tuğba Namlı'nın güzeller güzeli kızı...
12.06.2023 18:27 - Son Güncelleme: 12.06.2023 18:27
Nur Tuğba Namlı, yarışmacı olarak katıldığı Var Mısın Yok Musun'da adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışmadan sonra sunuculuk eğitimi alan Namlı, çeşitli televizyon programlarında görev yaptı.
Şimdilerde Hakan Ural ile kamera karşısına geçen Namlı, iş hayatı kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu.
7 yıl önce Mustafa Namlı ile dünyaevine giren ve üç çocuk sahibi olan Namlı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.