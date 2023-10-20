Bülent Polat tası tarağı topladı gitti yeni işi herkesi şaşkına çevirdi! Ateş Kuşları'ndan sonra Kuruluş Osman macerasına adım atan Polat...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ekran efsaneleri arasında yerini aldı. Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat, sonrasında Ateş Kuşları'nda yer aldı. Şimdilerdede Kuruluş Osman kadrosunda boy gösterecek. Bir Zamanlar Çukurova sonrası da tası tarağı toplayıp Çanakkale'ye yerleşen Polat, orada kendisine bir çiftlik kurdu.