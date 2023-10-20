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Bülent Polat tası tarağı topladı gitti yeni işi herkesi şaşkına çevirdi! Ateş Kuşları'ndan sonra Kuruluş Osman macerasına adım atan Polat...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ekran efsaneleri arasında yerini aldı. Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat, sonrasında Ateş Kuşları'nda yer aldı. Şimdilerdede Kuruluş Osman kadrosunda boy gösterecek. Bir Zamanlar Çukurova sonrası da tası tarağı toplayıp Çanakkale'ye yerleşen Polat, orada kendisine bir çiftlik kurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 14:28 Güncelleme 20 Ekim 2023, 14:53
Bülent Polat tası tarağı topladı gitti yeni işi herkesi şaşkına çevirdi! Ateş Kuşları’ndan sonra Kuruluş Osman macerasına adım atan Polat... 1

Bir Zamanlar Çukurova'nın kahya Gaffur'u, Ateş Kuşları'nın Doktor Feza'sı... Şimdilerde de adı Kuruluş Osman'la anılan Bülent Polat bu kez yeni işiyle şaşırttı.

Bülent Polat tası tarağı topladı gitti yeni işi herkesi şaşkına çevirdi! Ateş Kuşları’ndan sonra Kuruluş Osman macerasına adım atan Polat... 2

Ekranların sevilen oyuncusu Bülent Polat, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

Bülent Polat tası tarağı topladı gitti yeni işi herkesi şaşkına çevirdi! Ateş Kuşları’ndan sonra Kuruluş Osman macerasına adım atan Polat... 3

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Şesu karakteriyle hayatımıza giren oyuncu, kariyeri boyunca birçok yapımda rol aldı.

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