6 yıl önceki kazancı ortaya çıktı! Dilan Polat “Nereden nereye” dedirtti! “Günlük 750 bin TL harcıyorum” demişti! Dolarlar saçmadan önce meğer...

Şatafatlı lüks hayatının her detayını sosyal medyada yayınlayan Dilan Polat ile eşi Engin Polat, 'Suç örgütü kurma' ve 'Vergi kaçırma' suçlamarıyla gündeme geldi. Bunun üzerine ikilinin eski hayatları da merak edilip araştırıldı. Esra Balamir, katıldığı bir magazin programında Polat hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ses getiren açıklamanın ardından Dilan Polat'ın 6 yıl önceki kazancı ortaya çıktı. "Günlük 750 bin TL harcıyorum" diyen Dilan Polat dolarlar saçmadan önce bakın ne kadar kazanıyormuş...
Sosyal medyada fenomen olan Dilan Polat, eşi Engin Polat ile yaşadıkları şatafatlı lüks hayatının hemen her detayını takipçileriyle paylaşarak sık sık adından söz ettirdi.
Endin Polat ile Dilan Polat, son günlerde ise 'Suç örgütü kurma', 'Vergi kaçırma' suçlamarıyla gündemde oldu.
Haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturmasında dikkat çeken detaylar de ortaya çıktı.