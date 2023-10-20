6 yıl önceki kazancı ortaya çıktı! Dilan Polat “Nereden nereye” dedirtti! “Günlük 750 bin TL harcıyorum” demişti! Dolarlar saçmadan önce meğer...

Şatafatlı lüks hayatının her detayını sosyal medyada yayınlayan Dilan Polat ile eşi Engin Polat, 'Suç örgütü kurma' ve 'Vergi kaçırma' suçlamarıyla gündeme geldi. Bunun üzerine ikilinin eski hayatları da merak edilip araştırıldı. Esra Balamir, katıldığı bir magazin programında Polat hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ses getiren açıklamanın ardından Dilan Polat'ın 6 yıl önceki kazancı ortaya çıktı. "Günlük 750 bin TL harcıyorum" diyen Dilan Polat dolarlar saçmadan önce bakın ne kadar kazanıyormuş...