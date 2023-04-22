Bülent kaldı bir deri bir kemik! 2 ayda 18 kilo veren Bülent Serttaş'ın son hali görenlerin ağzını açık bıraktı "Eşim benim CEO'm o ister ben yaparım"
Bülent Serttaş'ın son hali görenler şaşkına çevirdi. Önceki gün A Para ekranlarına konuk olan Bülent Serttaş samimi açıklamalarda bulundu eşi ile ilgili yaptığı açıklama bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Serttaş'ın son görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı. 2 ayda 18 kilo veren Bülent Serttaş bakın sırrını nasıl açıkladı. İşte haberin detayları.
Yaptığı açıklamalar ile sık sık magazin gündeminde yerini alan Bülent Serttaş, 'Neler Umdum Neler Buldum' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Yıllardır fazla kiloları ile sorun yaşayan Bülent Serttaş'ın yeni imajı ise sosyal medyada gündem oldu.
Yıllardır takım elbise ile gördüğümüz Bülent Serttaş, yeni tarzıyla da beğeni toplarken verdiği 18 kilo ile bambaşka bir görünüme kavuştu.
Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu, A para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programına konuk olan Bülent Serttaş zayıflama sırrını açıklarken kariyeriyle ilgili de samimi paylaşımlarda da bulundu.
-Sadece diyetle bol yürüyüşle 18 kilo verdim 2 ayda. 72 paket margarine denk geliyormuş 18 kilo. Un, şeker ve tuzdan kaçındım.
-Yeni şarkım 'Neler Umdum Neler Buldum'u çıkardık. Klip yönetmenliğini ise eşim Selvi Serttaş yaptı.
-Eşim Allah'ın bana lütfudur, bana her konuda yardımcı. O benim CEO'm. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O isteyecek, ben yapacağım. Bu kılıbıklık değil, bu sevgi. O yüzden "İtaat et, rahat et" diyorum.
-Benim hayat felsefem sevmek. Ne olursa olsun her şeye rağmen ben hayatı ve insanları çok seviyorum. İyi olmaya ve iyi giyinmeye çalışıyorum.