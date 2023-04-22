Bülent kaldı bir deri bir kemik! 2 ayda 18 kilo veren Bülent Serttaş'ın son hali görenlerin ağzını açık bıraktı "Eşim benim CEO'm o ister ben yaparım"

Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu, A para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programına konuk olan Bülent Serttaş zayıflama sırrını açıklarken kariyeriyle ilgili de samimi paylaşımlarda da bulundu.

-Sadece diyetle bol yürüyüşle 18 kilo verdim 2 ayda. 72 paket margarine denk geliyormuş 18 kilo. Un, şeker ve tuzdan kaçındım.

-Yeni şarkım 'Neler Umdum Neler Buldum'u çıkardık. Klip yönetmenliğini ise eşim Selvi Serttaş yaptı.