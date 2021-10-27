Bülent Ersoy'un göğüslerini açarak verdiği o poz olay oldu! Cinsiyet değiştirmişti! Diva'nın hapse girdiğini duyanlar şoke oldu

Bülent Ersoy'un göğüslerini açarak verdiği o poz olay oldu. 80'li yıllarda Londra'da geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Bülent Ersoy 1980 yılının Ağustos ayında sahne aldığı İzmir Fuarı'nda tecahüratlara dayanamayıp sahne aldığı göğüslerini açtı. Gazetelerde boy boy fotoğrafları çıkan Ersoy'a İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı. Bununla da kalmayarak hakimle tartışan Diva hakarette bulunduğu gerekçesiyle Buca Cezaevi'nde yattı. Bülent Ersoy'un geçmişindeki o fotoğraf yeniden gündem oldu.