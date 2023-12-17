Yeşilçam'ın en cesur kadınlarından biriydi! Serpil Çakmaklı son halini paylaştı "Çok estetiklisin ama çok güzelsin"

Devlet Kuşu, Yılanların Öcü, Yaktı Beni, Yaşamak Bu Değil, İtirazım Var gibi sayısız pek çok Yeşilçam filminde rol alan Serpil Çakmaklı'nın son hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Son hali merak edilen 62 yaşındaki Serpil Çakmaklı hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Nihat Doğan iddiası da çok konuşulmuştu. İşte Serpil Çakmaklı'nın son hali.