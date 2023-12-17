Yeşilçam'ın en cesur kadınlarından biriydi! Serpil Çakmaklı son halini paylaştı "Çok estetiklisin ama çok güzelsin"

Devlet Kuşu, Yılanların Öcü, Yaktı Beni, Yaşamak Bu Değil, İtirazım Var gibi sayısız pek çok Yeşilçam filminde rol alan Serpil Çakmaklı'nın son hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Son hali merak edilen 62 yaşındaki Serpil Çakmaklı hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Nihat Doğan iddiası da çok konuşulmuştu. İşte Serpil Çakmaklı'nın son hali.
Yeşilçam'ın olay kadını Serpil Çakmaklı'nın son hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı ve ilk kez 1980 yılında vizyona giren Devlet Kuşu, Yeşilçam'ın klasik filmlerinden biri olmayı başardı.
Gerçek adı 'Şener Dönmez' olan 61 yaşındaki Serpil Çakmaklı, bakım sonrası pozlarıyla gündeme geldi. Ünlü sanatçının yüzündeki değişim de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Yıllar içerisindeki değişimiyle şaşırtan Serpil Çakmaklı'ya hayranlarından "Taş gibisin", "Çok estetikli ama güzelsin", "Yıllara meydan okuyorsun" yorumları geldi.