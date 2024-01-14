Bülent Ersoy’dan şaşkına çeviren Zeki Müren açıklaması! “Acımasız ve kıskanç biriydi” Tepki gecikmedi: Böyle bir efsanenin ardından konuşulanlar...

Safiye Soyman ve Banu Alkan ile bir YouTube programında buluşan Bülent Ersoy, yaptığı çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Barış Arduç ve Fahrettin Aslan itiraflarıyla gündem olan Ersoy, bu kez merhum sanatçı Zeki Müren ile ilgili söyledikleriyle herkesi şoke etti. İşte "Zeki Müren beni kıskançlığından öldü" diyen Bülent Ersoy'un o açıklaması...