Bülent Ersoy’dan şaşkına çeviren Zeki Müren açıklaması! “Acımasız ve kıskanç biriydi” Tepki gecikmedi: Böyle bir efsanenin ardından konuşulanlar...

Safiye Soyman ve Banu Alkan ile bir YouTube programında buluşan Bülent Ersoy, yaptığı çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Barış Arduç ve Fahrettin Aslan itiraflarıyla gündem olan Ersoy, bu kez merhum sanatçı Zeki Müren ile ilgili söyledikleriyle herkesi şoke etti. İşte "Zeki Müren beni kıskançlığından öldü" diyen Bülent Ersoy'un o açıklaması...
Bülent Ersoy, YouTube'daki 'Dünya Güzellerim Masada' programında kendisine yöneltilen "Zeki Müren mi büyük, Bülent Ersoy mu?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşkına çevirdi.
Ersoy, "Zaten beni kıskançlığından öldü" sözleriyle de şaşırttı. Sanatçı, ayrıca Müren'in kendisi hakkında, "Allahım bu 'Japonun' canını al" dediğini iddia etti.
Müren'in acımasız ve kıskanç biri olduğunu öne süren Ersoy, şunları söyledi:
"Müzeyyen Senar bana 'Benim yerimi alacaksın' derdi. Zeki Müren de bunu duyunca 'Allah'ım bu Japon'un canına al' demiş benim için.