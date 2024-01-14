Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'iydi! Ebrar Demirbilek koca kız oldu! “Hangi ara bu kadar büyüdün” Ebru Şahin’in kardeşi...

Çitos Efe, Çakıl bebek Nisan Aktaş, Atarlı bilim adamı Efe Dadak, Buckingham Prenses'i Henna Bülbül... Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldızları değişimleriyle görenleri şaşkına çevirirken son olarak programın Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek ağızları açık bıraktı. Programın ardından ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile kamera karşısına geçen Demirbilek koca kız oldu. Demirbilek için "Hangi ara bu kadar büyüdün" yorumu yapılırken televizyon ekranlarının minik yıldızı güzelliğiyle büyüledi.
Çocuktan Al Haberi programının 'Kutu Bebek'i olarak anılan Ebrar Demirbilek, yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Hercai dizisinde Ebru Şahin'in kardeşi Gül'ü canlandırarak büyük beğeni toplamıştı.
ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizide sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Demirbilek, yıllar sonra gündem oldu.
Minik yıldızın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Demirbilek için "Koca kız olmuş", "Hangi ara bu kadar büyüdün" yorumları yapıldı.