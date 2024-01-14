Mustafa Topaloğlu’nun “Bana düşman ettiler” dediği kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! O da en az kendi kadar ünlü...

A PARA'da yayınlanan Biz Bize programına konuk olan Mustafa Topaloğlu, samimi itiraflarıyla gündem oldu. Kendisine Uzaylı lakabını Erol Büyükburç'un taktığından söz eden Topaloğlu, bunun nedenini açıklarken kardeşi hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, "Kardeşimi kullandılar. Bana düşman ettiler" dedi. Topaloğlu'nun en az kendi kadar ünlü olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...
A PARA'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programına Mustafa Topaloğlu konuk oldu. Uzaylı olarak anılmasının sanat hayatına zarar verdiğini söyleyen Topaloğlu, özel hayatına dair de samimi açıklamalarda bulundu.
Sanatçıların çok hassas olduklarını belirten Topaloğlu, şöyle konuştu:
"Yanlış anlaşılırız diye çoğu şeyi anlatamıyoruz. Sanatçılar olarak biz çok hassasız. Duygulara hitap ediyoruz. Sevgi üzerine kurulmuş bir dünyamız var. Bu dünyanın içinde ne diyelim de yanlış anlamasınlar diye düşünüyoruz.
Anlatamadığım çok şey var o yüzden. 'Sürgün Yedi' adlı yeni şarkımda bu yüzden ortada kalan insanın çırpınışları var. Kimse bu yanımı biliyor mu? Kimseye bir şey demedim, mutlu etmek üzerine kurulu bir dünyamız var"