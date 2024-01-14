Mustafa Topaloğlu’nun “Bana düşman ettiler” dediği kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! O da en az kendi kadar ünlü...

1 A PARA'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programına Mustafa Topaloğlu konuk oldu. Uzaylı olarak anılmasının sanat hayatına zarar verdiğini söyleyen Topaloğlu, özel hayatına dair de samimi açıklamalarda bulundu.

2 Sanatçıların çok hassas olduklarını belirten Topaloğlu, şöyle konuştu: "Yanlış anlaşılırız diye çoğu şeyi anlatamıyoruz. Sanatçılar olarak biz çok hassasız. Duygulara hitap ediyoruz. Sevgi üzerine kurulmuş bir dünyamız var. Bu dünyanın içinde ne diyelim de yanlış anlamasınlar diye düşünüyoruz.