Bülent Ersoy'dan şaşırtan Hadise yorumu: Kum saati gibiydi eşek...
Bülent Ersoy, önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, son dönemlerde giydiği kıyafetler ve hareketleriyle gündemden düşmeyen Hadise için yaptığı yorumla çok konuşuldu. 67 yaşındaki Bülent Ersoy, Hadise'nin giydiği kıyafetler için bakın neler söyledi...
14.08.2019 13:06
- Son Güncelleme: 14.08.2019 13:06
Bülent Esoy egçtiğimiz akşam Kıbrıs konseri öncesi muhabirlerle sohbet etti. Diva'nın Hadise'ye yaptığı yorum çok konuşuldu. 67 yaşındaki Bülent Ersoy bakın Hadise için neler söyledi...
26 Ağustos'ta Selami Şahin'le birlikte Harbiye Açıkhava'da konser verecek olan Ersoy, o gece için özel hazırlık yaptıklarını söyledi. Sanatçı, Hadise'nin Harbiye Açıkhava konserinde "Mekânın sahibi geri geldi" dediği hatırlatılınca şöyle dedi:
"KUM SAATİ GİBİYDİ"
"Hadise Hanım'ı gördüm, çok güzeldi. Jennifer Lopez de öyle giyinmişti, bizim kızın da öyle yapması çok hoşuma gitti. Güzel de taşıdı. Bayıldım. O kalçalar kum saati gibiydi.
"EŞEK ÇOK HOŞUMA GİTTİ AMA..."
Eşek çok hoşuma gitti. Ama 'mekanın sahibi' demesi biraz tuhaf. Oranın sahibi Ebru Gündeş ve Tarkan'dır. Bir gece okuyup 'buranın sahibesi benim' demek mübalağa olur."
NELER YAŞANDI?
Hadise konserin bir bölümünde kendisini eleştirenlere şöyle seslendi: "Ben özgür bir kadınım. Hayattan endişe eden, ama seven. Çevresi kalabalık ama yalnız. Bazen tatlı bazen seksi. Nasıl göründüğümden kime ne? Kendini sev, yaşa. Nasıl istersen onu yaşa. Gülmeyi unutma."