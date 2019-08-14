Bülent Ersoy'dan şaşırtan Hadise yorumu: Kum saati gibiydi eşek...

NELER YAŞANDI?

Hadise konserin bir bölümünde kendisini eleştirenlere şöyle seslendi: "Ben özgür bir kadınım. Hayattan endişe eden, ama seven. Çevresi kalabalık ama yalnız. Bazen tatlı bazen seksi. Nasıl göründüğümden kime ne? Kendini sev, yaşa. Nasıl istersen onu yaşa. Gülmeyi unutma."