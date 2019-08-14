GaleriMagazin

Kendall Jenner'ın giydiği pantolon görenleri şaşkına uğrattı!

Kendall Jenner, Los Angeles sokaklarında görüntülendi. İlk bakışta sade ve iddiasız görünen Kendall, kendisine dikkatlice bakanları şaşırttı. Podyumların en çok aranan isimlerinden biri olan ve saygın tasarımcıların vazgeçilmezleri arasında yer alan 23 yaşındaki süper model Kendall Jenner, zarif ve çiçekli bir bralet ile sezonun modası yüksel bel kot pantolonla Los Angeles sokaklarında dolaşıyordu. Ancak dikkatli bakıldığında çok ilginç bir detay dikkat çekiyor. İşte Kendal Jenner'ın şaşırtan pantolonu...

14.08.2019 14:27 - Son Güncelleme: 14.08.2019 14:27
Kendall Jenner'ın giydiği pantolon görenleri şaşkına uğrattı!

Süper model Kendall Jenner, önceki gün Los Angeles sokaklarında görüntülendi. İlk bakışta sade ve iddiasız görünen Kendall, kendisine dikkatlice bakanları yine şaşırtmayı başardı.

Kendall Jenner'ın giydiği pantolon görenleri şaşkına uğrattı!

ARKASI ÖNÜ AYNI KOT

Jenner, zarif ve çiçekli bir bralet ile sezonun modası yüksel bel kot pantolon giymişti. Amerikalı model, görünümünü beyaz spor ayakkabıları ve vintage bir Louis Vuitton çanta ile tamamlamıştı.

Kendall Jenner'ın giydiği pantolon görenleri şaşkına uğrattı!

Yan tarafları tiftikli, salaş görünümlü mom jeans'in arkası da önüyle aynıydı.

Kendall Jenner'ın giydiği pantolon görenleri şaşkına uğrattı!
Kendall Jenner'ın giydiği pantolon görenleri şaşkına uğrattı!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bülent Ersoy'dan şaşırtan Hadise yorumu: Kum saati gibiydi eşek...
Bülent Ersoy'dan şaşırtan Hadise yorumu: Kum saati gibiydi eşek...