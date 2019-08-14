Kendall Jenner'ın giydiği pantolon görenleri şaşkına uğrattı!
Kendall Jenner, Los Angeles sokaklarında görüntülendi. İlk bakışta sade ve iddiasız görünen Kendall, kendisine dikkatlice bakanları şaşırttı. Podyumların en çok aranan isimlerinden biri olan ve saygın tasarımcıların vazgeçilmezleri arasında yer alan 23 yaşındaki süper model Kendall Jenner, zarif ve çiçekli bir bralet ile sezonun modası yüksel bel kot pantolonla Los Angeles sokaklarında dolaşıyordu. Ancak dikkatli bakıldığında çok ilginç bir detay dikkat çekiyor. İşte Kendal Jenner'ın şaşırtan pantolonu...
14.08.2019 14:27
- Son Güncelleme: 14.08.2019 14:27
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