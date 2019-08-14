Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü
Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu fotoğraflarıyla magazin dünyasına bomba gibi düştü. Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın evliliğinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, büyüdükçe annesine benzedi. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu güzelliğiyle dikkat çekti. Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu'nun fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte genç anne kızın sosyal medyayı sallayan fotoğrafları. Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit-Balıkesir'de dünyaya geldi. Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır. Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi
HÜLYA AVŞAR KİMDİR?
Hülya Avşar (d. 10 Ekim 1963, Balıkesir), Kürt asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu, şarkıcı ve sunucu. Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit-Balıkesir'de dünyaya geldi. Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır. Hülya Avşar, Avşar-Pirebat Kürt aşiretine mensuptur. Babası Celal Kürt ve annesi Emral ise Türk kökenli bir aileye mensuptur. Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi (1982), fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. 1983 yılı Avşar'ın yaşamında dönüm noktasıydı. Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyerine başladı.
Özel yaşamı
İlk evliliğini 1979'da Mehmet Tecirli ile yaptı ve iki yıl evli kaldı. Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden Zehra (1998) isminde bir kız çocuğu sahibidir. Çift, 2005 yılında boşandı. Kendisi sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır. Kaya Çilingiroğlu'ndan boşandıktan sonra bir süre iş adamı Sadettin Saran ile beraber olmuştur.
Annesi Emral Avşar, 6 Şubat 2009'da kanserden hayatını kaybetmiştir.24-25 Ağustos 2009 tarihlerinde Milliyet'te yayımlanan röportajında Kürt açılımını hakkında görüşlerini bildirmesiyle hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle soruşturma açıldı.Soruşturmayı yürüten savcı, Avşar hakkında takipsizlik kararı verdi.
Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu fotoğraflarıyla magazin dünyasını salladı. Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın evliliğinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, büyüdükçe annesine benzedi. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu güzelliğiyle dikkat çekti. Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu'nun fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte genç anne kızın sosyal medyayı sallayan fotoğrafları.