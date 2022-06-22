Bülent Ersoy'dan 'ölmedim' çıkışı! 1,5 milyon TL'ye 3 kişilik asansörlü mezar iddiası sonrası paylaştı!
Önce babasının mezarı başında yaptığı konuşmanın sosyal medyada yayılması ardından 1,5 milyon TL'lik mezarlık iddiası sonrası Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bülent Ersoy'un menajeri Fevzi Siverek, Ersoy'a şifreli ve asansörlü bir mezar hazırlanacağını söylemiş, mezarın maaliyetinin ise 1,5 milyon TL'yi bulacağını belirtmişti. Tüm bunların ardından Ersoy, Instagram hesabında sessizliğini bozdu.
22.06.2022 10:33 - Son Güncelleme: 22.06.2022 10:37
Bülent Ersoy geçtiğimiz günlerde mezarlık haberleriyle gündeme gelmiş ve Ersoy'un ölmeden önce mezar yeri satın aldığı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Bülent Ersoy, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaptı.
Bülent Ersoy, geçen yıl vefat eden babası Fikret Erkoç'un mezar yerinin kazıldığı sırada yanında bulunan kişilere "Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standarta sığmam ki" şeklinde soru sormuş, bunun üzerine Ersoy'un yakın dostu ve menajeri Fevzi Siverek de "Sana daha büyük yapacağız" demiş ve bu görüntü gündem olmuştu.