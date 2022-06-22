Bülent Ersoy’dan ’ölmedim’ çıkışı! 1,5 milyon TL’ye 3 kişilik asansörlü mezar iddiası sonrası paylaştı!

Bülent Ersoy, geçen yıl vefat eden babası Fikret Erkoç'un mezar yerinin kazıldığı sırada yanında bulunan kişilere "Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standarta sığmam ki" şeklinde soru sormuş, bunun üzerine Ersoy'un yakın dostu ve menajeri Fevzi Siverek de "Sana daha büyük yapacağız" demiş ve bu görüntü gündem olmuştu.